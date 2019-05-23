賣油給北韓還嗆殺陳明堂全家 蔡清祥：一定嚴辦

2019-05-23 11:19

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄商人陳世憲被控違反聯合國制裁北韓行動，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭「資恐防制法」制裁的對象，名下資產全被凍結；但陳世憲在偵審期間，竟去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家；法務部長蔡清祥今強調：「一定嚴辦，已交給檢察機關立案偵查」。

根據週刊報導，陳世憲面對法律制裁時態度囂張，在官司偵審期間，竟去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，恐嚇危害執法人員生命，罪加一等，法務部已著手嚴辦。

立法院司法及法制委員會今排審「揭弊者草案」，邀請蔡清祥等官員報告並備質詢；國民黨立委吳志揚質詢時，提及陳世憲恐嚇案，呼籲蔡部長一定要嚴辦，不管陳針對的是高層幹部還是基層檢察官，一定要保護執法人員公正辦案，不受威脅。對此，蔡立場堅定表示：「我們一定嚴辦，已交給檢察機關立案偵查」。

此外，法務部次長蔡碧仲昨到立法院司法及法制委員會列席前接受媒體訪問，也強調恐嚇屬非告訴乃論罪，檢察官如有掌握相關證據，就要主動偵辦；他在花蓮代理縣長期間，也被信函恫嚇要殺害全家，他認為執行公務不容挑戰，公權力有它的尊嚴，所以如果有這種事證，檢察官應該要依法主動偵辦。

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