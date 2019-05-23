遊戲主題餐廳涉賭 高雄警監控半年、一招「回馬槍」終逮到

2019-05-23 11:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜「人進來、貨出去、高雄發大財」口號，不僅引發熱議，更吸引腦筋動得快的生意人，遊走法律邊緣，開起「遊戲主題餐廳」，供高檔會員玩百家樂、德州撲克，表面上玩遊戲，可免費吃港式餐點、喝飲料，實則涉及現金賭博，警方監控半年，終於「抓到了！」

警方強調，位於左營區華夏路的「遊戲主題餐廳」（Café’& Poker），大約在去年12月開張，每天傍晚到凌晨，吸引開百萬名車的高檔會員消費，因為採會員制，隱密性甚高，但有違法之虞，列為主要臨檢名單，並報請警局督察室靖紀小組監控、蒐證。

歷經約半年努力，5月21日深夜，警方在臨檢之後，在檢察官帶隊指揮下，突然出一招「回馬槍」，再度登門查緝，業者及賭客措手不及，當場被查扣123萬多元賭資，將吳姓營業登記負責人、黃姓現場負責人、林姓股東及50名賭客，依賭博罪移送法辦。

警方指出，遊戲主題餐廳裝潢簡潔，開放空間擺放10多張牌桌，另有貴賓室，以百家樂、德州撲克當遊戲，餐飲空間較小。

警方強調，業者對外宣稱，入內必須先加入會員，就能買籌碼打牌玩遊戲，免費吃喝，表面看起來不違法，但如果拿籌碼兌換現金，就涉及賭博罪，但關鍵是蒐證困難，必須跟業者諜對諜鬥智，最後終於抓到違法事證。（11:56更新）

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