已婚美魔女出軌日籍主管 小王與丈夫興訟宛如八點檔

2019-05-23 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕已婚連姓美魔女外遇日籍董事長佐藤，戴綠帽的張姓丈夫找徵信社捉姦，佐藤只得簽下和解書，允賠700萬元；但佐藤給付200萬元後毀約，反對張男與徵信社求償共600萬元；然而，張男也非省油的燈，反訴佐藤應給付尚未給付和解金及違約金共700萬元。台北地院日前審結全案，雖認定張男與徵信社並非執法人員，不得隨意侵入住宅，判應賠償佐藤10萬元；但也同意張男請求，判佐藤應如數賠償700萬元給張男。全案仍可上訴。

張男曾公開向媒體指出，擁有博士學歷的妻子擔任公司高階主管後，行為愈趨奇怪，頻繁出差情況下不願與女兒視訊，還會在半夜時分持續收到簡訊，讀完後立刻刪除。

張男後來無法忍受，找知名徵信社跟監，果真掌妻子偷情證據。

2016年7月22日，張男與徵信社掌握兩人前往飯店偷情，隨即進房捉姦，果然找到沾有精液的保險套；佐藤見狀聯絡律師到場，雙方隨即前往附近派出所簽下和解書，佐藤答應賠償700萬元，換張男撤告妨害家庭告訴。

但佐藤依約給付200萬元後，拒絕再付，反控張男與徵信社無故侵入房間，還毆打他並限制行動自由，因此向張男與兩名徵信社員工連帶索賠醫藥費、精神慰撫金共計440萬元；另因張男事後接受媒體採訪，且有一名徵信社員工陪同在側，並將採訪內容與徵信成果放在網頁上，已侵害他的人格權與名譽權，再度連帶向兩人索賠100萬元；至於張男在他信義區公司樓下與士林區住處等地，沿路追逐並辱罵他是「criminal（罪犯）」等語，則已侵害名譽權，索賠張男60萬元。

張男則反訴佐藤尚欠他500萬元和解金，及200萬元違約金。

法官審理後表示，佐藤在居住處享有不被干擾的自由，若非執法人員，自然不容許為了蒐集妨害家庭證據，任意破壞他人居住安寧自由，況且，張男等人早已掌握兩人將開房間，縱使有通姦、相姦等情況，仍有充足時間報警處理，因而認定張男與兩名徵信社員工無故侵害他人住宅，判應連帶賠償10萬元，其餘請求則無理由。

但法官也認定佐藤違反和解書約定，判應繼續給付500萬元和解金外，還要給付違約金200萬元，共計700萬元。

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