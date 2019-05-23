3歲童小鳥被抓傷 兒少法漏洞讓她斷了一線希望

2019-05-23 00:22

〔記者王捷／台南報導〕3歲男童上幼兒園，生殖器卻遭抓傷、臉部疑似遭掌摑紅腫讓郭姓母親很不捨，但園內老師一問三不知，也沒有監視器畫面可還原真相。依據剛三讀修正通過的兒少法，是要求「托嬰中心」應設置監視器，但托嬰中心只收2歲以下的兒童，不包含幼兒園與居家式托育的保母，這傷測出新法漏洞，家長找不到證據提告，相關單位也沒轍，相關單位只能先請雙方協調；園方強調，會配合調查。

據了解，這間幼兒園在台南有10多年歷史，幼兒園的創辦人想讓更多困苦的孩子享受公平的教育機會，所以找尋相同理念的老師教育自己的孩子。

在工廠上班的郭母看完介紹很感動，因此讓三歲的兒子到這間幼兒園，沒想到不到半年卻發現異樣，5月13日起，發現兒子連續3天早餐都沒吃，幫孩子穿尿布，發現屁股有嚴重的濕疹。原本她不以為意，14日又發現兒子臉頰、耳朵都出現瘀傷。

郭母說，醫生認為兒子應該遭摑傷，但是園方聲稱不知道，還懷疑這是過敏。晚上洗澡時，又發現兒子的生殖器有抓傷，在郭母追問下，兒子才天真說，因為老師打他，還抓他的小鳥。

面對這些問題，園方一律稱不曉得，並稱有發現有小朋友「互抓」，但郭母帶著兒子去就醫，卻得知生殖器左右兩邊是明顯的對稱指甲痕，讓郭母懷疑不可能是幼兒打鬧互抓留下的傷害，園方只說，對疏失感到抱歉。

郭母請幼兒園提供監視器畫面，豈料教室卻沒有裝設監視器，只能將事件PO網，警方發現後介入調查，後來才得知，原來新修的兒少法，雖然有規定「托嬰中心」應裝監視器，卻沒有規定幼兒園或是保母家中應該裝設，讓郭母兒子的傷害測出了新法漏洞。

警方指出，若郭母兒子受虐，違反今年新修的刑法286條，如果意圖營利，兒凌虐兒童，可處五年以上有期徒刑，併科300萬元以下罰金。但沒有證據，證明傷害是在幼兒園發生，經過社會局與教育局共同協調結果，目前正積極蒐集證據。

社會局則指出，如果幼兒園違反幼教法，可以勒令停業或開罰，但是如果證據蒐集不足也無法做出任何動作，目前先請家長與園方協調。郭母向警方指出，目前還在跟園方協商，同時如果醫院驗傷節果能證明兒子受到虐待，一定會對老師提告。園方則表示，會配合警方調查。

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