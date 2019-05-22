台語「荏懶」、「南諾」聽不清 男妨害公務獲不起訴

2019-05-22 15:05

［記者陳恩惠／台北報導］新北市陳姓男子騎車外出，行經汐止區汐萬路一段時，手持香菸騎車還闖紅燈違規，遭新北市汐止分局李、江姓員警攔查，陳男竟對員警說「荏懶成這樣（台語）」、「是在荏懶甚麼（台語）」，2警認為有貶損警方的社會評價，士林地檢署調查發現密錄器中陳男說的「荏懶」或「南諾」聽不清楚，認為犯罪嫌疑不足，將陳姓男子依妨害公務、公然侮辱罪獲不起訴處分。

檢察官調查時，陳姓男子堅決否認有妨害公務、公然侮辱的犯行，辯稱：當時我說的是台語「南諾」，這是「了不起」的意思，並當庭還原當時的意思是「你這樣了不起就對了」，並沒有要罵警察懶惰、骯髒，而他還是有配合警察的攔查。

檢察官認為，陳男當時因為違規遭李、江姓員警取締，預期會遭開單，因而情緒激動、態度不佳，勘驗警方目錄器影像光碟，發現陳男辯稱說「南諾（台語）」和2警指控陳男說「荏懶（台語）」，由於發音相近，自密錄器影像難以區別陳男是否真的說出「荏懶（台語）」指涉警方。

檢察官又說，就算陳男真的對警方說「荏懶（台語）」，以致2警認為「荏懶」一詞就是指懶惰、邋遢，雖屬貶抑之詞，足使2警心生不悅，但未達成貶抑員警人格的程度，認為陳男的犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

不起訴指出，陳姓男子上個月9日晚間8時43分，騎機車沿著新北市汐止區汐萬路一段右轉中正路時，違規手持香菸騎機車還紅燈右轉，當場遭正在值勤的汐止警分局汐止派出所李、江姓員警攔查，陳男對員警說「荏懶成這樣（台語）」、「是在荏懶甚麼（台語）」，依妨害公務、公然侮辱罪送辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法