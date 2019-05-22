警破色情網站查扣3萬片光碟 AV女優跨海致謝

2019-05-22 15:07

〔記者 邱俊福／台北報導〕「台灣電信警察大隊的各位，真的非常感謝大家」，以劉姓、楊姓男子為首的不法集團，涉嫌架設「AVQ成人線上影城」（avq.52avq.co）等跨國色情網站，以月租費599元方式，向上萬名會員收費，網站還PO有我國國旗且可直接透過超商儲值，行徑乖張，刑事局電信警察隊今宣布搗破，以違反著作權送辦，沒收、查扣7000萬資產，日本廠商不僅派員到場致謝，還特地帶來AV女優吉高寧寧、葵司感謝影片。

警方調查，該犯罪集團除利用雲端主機架設網站，藉由網路跨境及匿名特性形成斷點，讓執法單位無法追查外，也發現犯嫌利用自身熟悉電子商務能力，加速讓色情網站能見度提高，順利名列前幾大瀏覽流量排行之列，也將線上線下（Online to Offline,簡稱O2O）機制引入色情供應鏈，提供網友線上訂閱色情影片，線下到門市取貨服務，更以情趣用品店合法掩護非法，估算每年不法獲利超過千萬元。

由於網站上刊載AV影片在日本當地均受著作權保障，為能遏止網路色情及非法盜版歪風，與日本IPPA（全名Intellectual Property Promotion Association，中文：特定非營利活動法人知的財產振興協會）在台辦公室對網站盜版行為提出違反著作權法重製及公開播送等告訴，估算這些網站造成的侵權損失至少超過11億餘元。

目前警方針對著作權案首次使用財產沒收裁定機制，凍結犯嫌不法所得約7000萬元價值的動產及不動產，讓犯罪者無法保有犯罪所得而繼續再犯，將移請台北地檢擴大偵辦。

刑事局電信偵查大隊日前接獲檢舉，「AVQ成人線上影城」（avq.52avq.co）等跨國網站，向台灣會員收取月租費599元或支付點數（每點1元）後，即可點選影片線上瀏覽，且網頁介面呈現繁體字內容，不僅容易遭未成年人上網瀏覽影響身心外，更讓我國網路治理及治安維護形象受到侵害，經報請檢方指揮偵辦，將其搗破逮捕劉、楊2人與管理網站的賴、連2人，並前往北市大安區店面搜索，查扣AV光碟3萬餘片、網站主機13部及執行扣押裁定7000萬元價值動產及不動產。

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