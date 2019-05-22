前立委馬場釀產權糾紛 屏縣府將稽查違法營業

2019-05-22 12:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週刊報導前高雄市立委梁牧養經營的「悠客馬術渡假村」，因租約問題衍生產權糾紛，日前還發生貨櫃封閉入口爭議，事件曝光後，屏縣府交旅處認為馬場如主要經營住宿涉及違法，近期各單位將前往聯合稽查，了解業者實際營業狀況。

經週刊報導產權糾紛後，「悠客馬術渡假村」今天仍維持正常營業，面對媒體前往詢問產權狀況，工作人員強調不願受訪，指「梁董人在高雄」，但能夠看到有幾組遊客在內活動，也還有許多馬匹在場內，營運似乎不受影響，訂房網頁也未關閉。

針對度假村產權爭議，恆春警方表示，5月1日派出所曾接獲悠客馬場報案，指稱有兩個貨櫃擋住入口，經員警了解後發現是產權糾紛，後雙方提告並製作筆錄，全案都已經進入司法程序。

屏縣府交旅處表示，悠客馬場曾因違規經營旅宿業，在103年6月挨罰9萬、107年1月挨罰22萬，裁罰後都要求業者經營馬場不得提供一般住宿項目，後續南下稽查因沒有旅客入住事實，沒有持續開罰，後續將會同稅務、土地使用等單位組成聯合小組稽查。

針對「悠客」豢養馬匹營業是否申請，屏縣農業處表示，「悠客沒有畜牧場登記」，但畜牧法僅規範馬匹飼養20頭以上需申請牧場登記證，悠客一案會與稽查小組共同前往，了解馬場有無違反畜牧法及動保法。

2004年成立的「悠客馬術渡假村」，位在車城鄉前往四重溪溫泉路旁，因業者前立委梁牧養的人脈廣，當年開幕還找來不少政商名流體驗宣傳，也與許多當地業者配合戶外騎馬體驗遊程，號稱全台唯一結合馬與住宿的休閒渡假村，也上過許多電視旅遊節目及媒體報導，但始終專注宣傳騎馬體驗及餐飲，少有宣傳住宿部分。

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