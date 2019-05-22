油商涉恐嚇殺法務部政次全家 北檢分案調查

2019-05-22 10:46

〔記者錢利忠／台北報導〕油商陳世憲違反聯合國禁運，去年偷賣油給北韓，成為台灣首宗被依資恐防制法制裁的對象，數億元資產被凍結，陳世憲不滿司法制裁，竟涉嫌致電法務部揚言殺光法務部政務次長陳明堂，以及行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲的全家；台北地檢署今表示，已分他字案調查，案由為恐嚇。

法務部次長蔡碧仲今早出席立法院司法及法制委員會時，被媒體追問是否有北韓油商致電法務部恐嚇一事？蔡碧仲表示，今早才看到週刊報導，指陳世憲有恫嚇要殺害法務部政次及蔡檢察官全家人的訊息，這是非告訴乃論之罪，如果檢察官有掌握證據就要主動偵辦。

由於法務部位於北檢轄區，北檢具有管轄權，在蔡碧仲於立院受訪指檢方應主動介入偵辦後，北檢今早隨即分他字案調查。

關於陳世憲所涉賣油給北韓一案的案情，高雄地檢署去年查獲油商陳世憲涉4度出船，在公海賣2萬多噸石油給北韓、另莊姓貿易商涉載7000噸柴油與北韓交易，2案都被起訴；本月13日，高雄地院認定陳男犯4個偽造文書罪，判他拘役119天、緩刑2年免關；莊則僅是掮客，對於油品去向不知情，獲判無罪。

雄院判決指出，陳世憲為比利恩油品集團（BILLION BUNKER GROUP）實際負責人，將集團旗下船舶比利恩18號（已更名國王之路）登記於設籍英屬維京群島的公司「Bunker Taiwan Group Cooperation」；另艘比利恩88號（已更名雙牛），則登記在設籍馬紹爾群島的公司「Billion Bunker Group」。

陳世憲被控於2017年1、2及12月間，謊報比利恩18號、比利恩88號將出口香港，卻至台中港購入石油，再載運到東海附近公海，與綽號「大黃」及「阿弟仔」的油品仲介人聯繫後，待款項入賬，就幫買家進行加油業務。

陳世憲在法院審理期間認罪，合議庭以他4度不實出口報關，共運出2萬8000多噸石油，涉犯4個業務登載不實文書罪判拘役119日，易科罰金35萬7000元，但法官考量陳無前科應知所警惕，不會再犯，宣告緩刑2年並支付公庫12萬元。

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