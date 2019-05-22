國民黨「政三代」出包 缺錢恐嚇「殺光老人、小孩」

2019-05-22 06:21

〔記者王捷／台南報導〕「給我30萬！否則殺光老人、小孩」，台南望族出身、老縣長的孫子胡睿，是國民黨政三代，曾冒充國民黨中央委員，在台北酒店賴帳，這次寄信到台南仁愛之家恐嚇，在該中心擔任重要職務的父母相當困擾，在董事會上嘆息提出「該報警就報警」，警方目前已經受理，有內部人士透露，這是因為內部人事糾紛所引起，但對此仁愛之家指出，無論是什麼糾紛，但絕對會保護機構裡的老人與孩童。

據了解，25歲的胡睿，是已過世的台南縣前縣長胡龍寶的孫子，父親是台南仁愛之家的董事，母親曾任職中心主任，胡男雖然年輕但工作一直不穩定，過去母親的月薪將近15萬元，不忍兒子生活不好過，常常會給胡男零用錢花用，但今年董事會改組，讓胡母失去職務，薪資一下子降到5萬多元。

據內部人員透露，胡男得知母親無法繼續供應金錢，與母親多次口角，不僅沒有思考如何找工作，還恐嚇要殺光仁愛之家收容的老人與小孩，讓仁愛之家無法經營下去，由於胡母職位牽扯到董事會改組，胡母不曉得是否因為受到胡睿影響，曾多次透過胡父在董事會上希望能提高薪資。

這個月17日，仁愛之家所屬的育幼所、養護所同時接獲署名「胡睿」的恐嚇信，內容直接挑明「要殺害老人、小孩」，恐嚇事件在各養護所鬧得沸沸揚揚，上下員工也是人心惶惶。

仁愛之家接獲恐嚇信後，立刻向警方報案，沒想到不久又在19日二度接到「胡睿」的恐嚇信，要求仁愛之家限定時間付30萬元，否則就要對老人與小孩下手，這次胡睿更點名，要仁愛所屬的某一個養護所所長「小心點」。

針對此事，胡母手機未開無法取得聯繫，胡父在董事會上得知此事，相當無奈，對其他董事感到抱歉，並指出「該報案就報案」。仁愛之家秘書許可戰證實，胡家對胡睿的舉動感到抱歉，分別到三間派出所報案，同時會加強出入安全管制，呼籲民眾不要擔心。

警方指出，目前已經受理仁愛之家報案，會併案交給市刑大調查，同時也會增設巡邏箱與盤查，請附近的居民不要擔心。

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