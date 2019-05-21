巴基斯坦淫蟲搭訕精障女誘性侵 高院重判8年

巴基斯坦籍45歲男子WANES NASIR以探親名義來台，在北市西門町搭訕患有思覺失調症的30歲女子小如（化名），明知她精神有異，仍帶到一家飯店將她毆打並性侵。（示意圖）

2019-05-21 11:27

〔記者楊國文／台北報導〕巴基斯坦籍45歲男子WANES NASIR以探親名義來台，在北市西門町搭訕患有思覺失調症的30歲女子小如（化名），明知她精神有異，仍帶到一家飯店將她毆打並性侵，因退房逾時，致性侵犯行曝光；WANES NASIR應訊說詞一夕數變，從最初稱僅在房間聊天，後來改稱有性交，但並未強迫或毆打她，但檢方發現在小如內褲上採集到的檢體與他的DNA相符，依加重強制性交罪將他起訴，高等法院今將他重判8年、刑滿後應驅逐出境。

小如因患有思覺失調症領有身心障礙手冊，平常由母親陪同至台大醫院治療；2016年9月29日上午，小如母親帶她到醫院看診後，因有事要處理，招了台計程車將小如送回住處，小如未立刻回家，先在住處附近散步。

滿臉落腮鬍、打扮邋遢的巴基斯坦人WANES NASIR發現魂不守舍的小如，上前搭訕，兩人以簡單英文溝通，小如以為對方想跟她做朋友，和他一起牽手散步。

WANES NASIR在交談過程中，雖發現小如的講話速度很慢，動作很遲緩，反應異於常人，卻向小如表示「要不要到飯店聊天、休息？」，小如不疑有他答應前往，2人進房後，WANES NASIR向小如求歡，但小如認為2人才剛認識，不願意就發生性關係，不料卻遭他出拳毆打臉部，再將她強壓在床後，性侵得逞。

因2人直到退房時間仍未離去，飯店人員致電也沒人回應，上樓敲門卻不得其門而入，只好報警處理，將2人帶回派出所。小如母親因返家找不到女兒，急忙報警協尋，警方通知小如母親到場，小如才泣訴被毆打、性侵等事。

檢警採集相關檢體送驗後，也將小如送往台大醫院做精神鑑定，檢警發現小如內褲上採集到的檢體與Wanes的DNA相符，至於醫院鑑定結果，也顯示小如均規律返診和按時服藥，精神狀態穩定，認定供述可信度高，也有證據能力。

WANES NASIR應訊時，原本否認犯行，辯稱只是和小如聊天，直到檢驗報告出爐，他才改口說確曾與小如發生性關係，但雙方是兩情相悅，也否認毆打她。

高等法院審理認定WANES NASIR說詞不實，明顯在說謊，也認定他明知小如是精神障礙者仍帶她到飯店毆打、性侵，涉加重強制性交犯行事證明確，今維持一審刑度，判他8年徒刑、刑滿後應驅逐出境。可上訴。

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