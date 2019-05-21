元祖少東被控家醜外揚 前妻撤告、北檢今不起訴

2019-05-21 11:10

〔記者錢利忠／台北報導〕元祖食品少東張乙濤3年前離婚後，3個子女監護權歸前妻藍婉綺，但控告藍女拿走他的存摺、印鑑章盜領610萬元；藍女反控張乙濤涉嫌在校友群組中，抱怨小孩探視權將家醜外揚，控告張乙濤妨害名譽；事後雙方調解成立，藍女被控偽造文書罪部分，高院上週判刑8月、緩刑2年；至於張乙濤被控部分獲藍女撤告，台北地檢署今不起訴。

判決指出，張乙濤與藍婉綺於2006年結婚，育有3名子女，台北地院於2016年3月間判准離婚。張男指控，藍婉綺於2013年11月12日返回2人在台北市的住處，拿走他2本存摺、印鑑章，冒名臨櫃盜領610萬元存款，匯進她的帳戶，因此提告。檢方偵查後，將藍女起訴。

一審時，藍女否認犯案，辯稱張男早已告知提款密碼，並承諾給予家用，她是獲得允許領用家用金錢，並無竊盜、偽造文書的犯行。一審認定藍女冒用張男身分領款，依偽造文書罪，判她10月、緩刑2年，並須提供60小時的義務勞務。

藍女不服判決，上訴高院堅稱她有權使用該帳戶，否認犯罪；但張男提供他平時使用該帳戶的進出明細資料，包括銀行固定扣款的信用卡帳單和基金款項，加上雙方離婚時，也約定各人名下的帳戶歸各人所有，藍女無權提領帳戶內款項來反駁。

高院認定，藍女與張男因離婚而衍生爭議，關係不睦，明知張男未同意或授權，擅自提領他帳戶內款項，涉偽造文書事證明確，但考量藍女和張男已於去年12月在北院家事法院成立調解，張男同意以藍女犯罪所得610萬元與他應給付款項相抵銷，應無再犯之虞，改判藍女8月徒刑、緩刑2年，及提供義務勞務60小時。

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