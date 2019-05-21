獨家》上廁所赫見學弟偷拍 女研究生不滿校方處置怒報警

2019-05-21 00:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市中華大學一名女研究生日前在校園上廁所時，赫然發現氣窗外有人以手機偷拍，立即衝出呼叫系主任到場，結果竟在隔壁男廁當場活逮大四學弟，事後女研究生得知校方只想透過性別平等委員會擺平此事，並無訴諸司法制裁偷拍者的舉動，一怒之下隔天就前往警局控告無良學弟，新竹地檢署依妨害秘密罪嫌將全案提起公訴。

受害女研究生指控，今年3月她在女廁所發現有人拿手機靠近氣窗間隙偷拍，嚇得立即穿上褲子，衝出女廁到隔壁男廁門口堵人，並呼喊同學找系主任到場。

這時她看見一名男子很慌張地在刪除手機上的東西，赫然發現偷拍者竟是大四的直屬學弟，這時系主任趕到，要求學弟將手機交出來，當場看完後發現手機有偷拍的影片檔，於是將雙方都叫往系辦公室，系主任要求學弟向她道歉，然後去找教官，教官說要開性平會，叫2人先各自寫自訴表。

女研究生勘查後發現，學院女廁與男廁之間有管線間，而管線間可從男廁那邊的氣窗打開，只要從男廁那邊將手伸進管線間，就能靠近女廁的氣窗。

被害女研究生對於校方沒有選擇報警，感到奇怪，事後在聽完性平會承辦人的說明後，發現性平會根本沒有公權力介入，完全無法約束、禁止嫌疑人後續散佈偷拍影片或照片，覺得被害女生權益毫無保障，於是隔天就前往警局報案，控告學弟妨害秘密。

涉嫌偷拍的學弟坦承，因為聽見管線通風口傳來隔壁女廁有人上廁所的聲音，才會一時興起持手機偷拍，事後才知道竟拍到系上的學姐，檢方將全案依刑法無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位罪嫌，提起公訴。

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