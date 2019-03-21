賓士男企圖衝撞路檢點 原來車內有…

2019-03-21 22:11

［記者陳恩惠／台北報導］新北市39歲施姓男子昨晚開車行經光復橋頭，見台北市保安大隊5名員警正在攔檢，他在接近路檢點前高速行駛企圖逃離，卻遇到路口紅燈，施男不得不停，員警上前請他下車受檢，施男緊張發抖，直說要找律師，等律師到場才承認車內有違禁物品，警方先後起出改造手槍子彈，還有大量毒品，訊後依毒品及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方偵詢時，施男對於車內的槍彈及毒品來源先是避重就輕，後來推稱是真實姓名不詳的朋友寄放的，為了釐清案情及向上溯源，保大初步偵訊後，將全案移送台北市刑事警察大隊續辦。

保大說，第三中隊警員謝宗孝、李維哲、陳建程、簡中、汪德偉等5人，昨晚7點45分在台北市萬華區艋舺大道、西藏路口，也就是光復橋頭攔查由新北市進入的人車。

1部黑色賓士轎車即將接近路檢點時，絲毫未減速，似乎想衝撞逃逸，所幸當時前方路口號誌已變換為紅燈，員警立刻上前攔停，請駕駛下車受檢；駕駛施男下車後雙手不斷發抖、神色異常緊張，員警直覺有異，詢問是否能查看隨身手提包。

沒想到施男馬上要求請律師到場，持續拖延時間，更讓警方強烈懷疑持有違禁品，經員警勸說及律師到場陪同，施男終於坦承車內藏有違禁品，也同意讓員警檢查，起出改造手槍1枝、彈匣1個、子彈10顆、第一級毒品海洛因5.5公克、第二級毒品安非他命120.9公克、大麻1.98公克等，全案仍繼續調查中。

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