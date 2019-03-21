網紅罵人「酒駕撞死活該」遭肉搜圍毆 檢方起訴動手3男女

2019-03-21 16:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕以激烈言論譴責新聞主角的網紅黃揮金，2016年間因評論高雄市1件酒駕自撞2死3傷的新聞，留言嗆罵：「垃圾，酒駕撞死活該！」與蔡女在FB互罵，嗆蔡女「歡迎來找我！」蔡女撂網友肉搜黃男，並與丈夫和3男追到新竹網咖聯手痛扁黃男，事後還將修理過程畫面po上網。黃揮金被打得鼻青臉腫，血流滿面。新竹檢方調查後，認傷人的蔡女等3人涉傷害罪嫌（1人在逃，另案偵查），依法提起公訴。

警方調查，25歲的黃揮金以「正義使者」自居，並常在臉書熱門社團以激烈言論謾罵新聞人物，甚至連死者、被害人都不放過，包含罵酒駕車禍的死者垃圾、外拍小模被性侵是活該、8+9（八家將）沒有一個好東西等，引來網友筆伐，但他仍不改一貫作風，得理不饒人在網路上頗有知名度。

警方指出，2016年10月間黃評論「酒駕飆撞高捷門柱，同車兩死三傷」新聞，並留言說：「垃圾撞死活該...酒駕無照犯行不能罵嗎？」與蔡女在臉書群組激辯，尤其黃男留言「酒駕被撞死剛好、垃圾」等文字，引發蔡女不滿，要他尊重一下死者和其家人，但黃男根本不理會，最後演變成相互的人身攻擊，黃男甚至還嗆蔡女「假正義魔人」、「歡迎來找我！」

蔡女氣得在臉書留言盼網友「肉搜」黃男，不少網友早對黃男言論有意見，紛紛通風報信提供黃男的行蹤，還標出黃男出沒的新竹網咖店。蔡女當天凌晨確認黃男行蹤後，就揪丈夫（21歲）徐男和3友人從新北市追到新竹海扁黃男一頓，同行的人還全程錄影，事後並將影片po上網，公告黃男被扁的消息。

黃男向檢警表示，對方撂狠話：「我一定讓你為了這句話付出代價」、「找不到路回家我幫你，別被我們找到，黃揮金你也是」讓他心生畏懼。蔡女嗆黃「黃揮金你真的夠笑話，屁孩，嘴巴生出來不是這樣造孽，瞎男」、「你長這樣才丟你爸媽的臉，人都過世了，關刺青屁事」、「不要對我們下跪唷，可憐，這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」等言論，使黃深感難堪。之後，他們就撂人來扁他。

蔡女否認有公然侮辱等罪嫌，她表示，因為過世的是她朋友，對方還PO什麼刺青很屌，罵三字經，覺得他這樣很過份，檢方勘驗雙方互嗆言論，發現雙方言論偏激雖有不當，但頂多是警告成分，未達危害安全程度。

而蔡女友人過世，黃男po文引來蔡女罵聲「屁孩」、「造孽，瞎男」、「這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」，確屬語帶嘲諷並輕蔑他人人格的言詞，但蔡女是依個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見或評論，不是單純的謾罵，無法構成公然侮辱或誹謗，因此除傷害罪嫌外，其餘罪嫌均不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/