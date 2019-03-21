李全教議長賄選案 最高法院再次發回更審

2019-03-21 15:05

〔記者張文川／台北報導〕台南市前議長李全教被控於2014年議長賄選案，歷審皆判李全教有罪，台南高分院更一審去年8月判李全教4年有期徒刑，最高法院今天認為原審對於「企業家贊助、捐獻」究竟是「賄賂」還是「不正利益」，認定與說明之間彼此矛盾，將全案再次發回台南高分院更審。

台南地院一審判李全教4年有期徒刑、褫奪公權5年；2017年台南高分院二審改判李全教3年半、褫奪公權5年；最高院首度發回，台南高分院更一審去年8月維持一審判決，但今天又被最高院撤銷發回更審。

這件曾震驚全國、使時任台南市長賴清德不進市議會234天的案件，李全教被控與同案共犯羅進生、卓華民於2014年9月11日（議員選舉前）對議員參選人谷暮．哈就行求賄選，李全教以「企業家贊助」、「搓退另一位參選人，讓谷暮選情形成同額競選」條件，要求谷暮未來在議長選舉支持李全教。

同年11月29日李全教與谷暮都當選議員，李找谷暮摯友黃羚軒熟識的前南縣議員吳春成約出谷暮，席間谷暮告訴吳春成，選舉時未接受李的條件，李轉而支持其對手的種種恩怨，經吳春成相勸，谷暮以「我回去考慮」敷衍吳，事後未再與吳聯繫，李、吳止步在「預備行求」階段。

台南高分院更一審合議庭認定李全教觸犯行求賄選罪，駁回李上訴，維持一審原判；卓華民改判刑1年8月、緩刑5年，支付公庫支付30萬元；吳春成判刑6月得易科罰金。

李全教上訴最高法院。最高院今認為，更一審對於「企業家贊助、捐獻」的具體內容不詳，沒有證據來評價是否足以影響、動搖谷暮的投票意向，對價關係是否存在有疑問，這攸關事實認定，仍待查明；且更一審認定的事實和理由，對於「企業家贊助（捐獻）」究竟是「賄賂」還是「不正利益」，認定與理由之間彼此矛盾，也與證據資料不盡相符，因此發回更審。

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