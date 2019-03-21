把女友當沙包打寫11次悔過書 高院判粗暴男履約賠200萬

2019-03-21 15:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北市吳姓男子被黃姓女友指控因脾氣暴躁經常毆打她，悔過書就寫了11次，承諾若再對她動粗，就把他所有的一間小套房分一半給黃女。但吳男事後仍對她施暴，黃女忍無可忍，提告要求吳男履行悔過書裡的承諾，高等法院今判吳男須給付半間套房的價值202萬餘元給黃女。可上訴。

黃女提告指稱，她與吳男於2007年開始交往，但吳脾氣躁，只要心情不好就動輒對她拳腳相向，交往8年間她因遭吳男毆打，去醫院驗傷就醫次數達12次。

黃女說，吳男打她之後會道歉，也寫過11次悔過書，其中有五次表明，若再毆打她，就將台北市萬華區的一間套房的一半產權給她，悔過書內容包括「我喝酒醉，忘了是否有打黃XX小姐，如有抱歉，以後不會，如有，是王八蛋」、「本人從今天起絕不再打黃XX小姐，如果有的話，願遭雷打」、「我本人從今起，如無故毆打黃XX小姐，願把XX路XX號房屋過戶給黃XX小姐」。

由於黃女指控吳男仍舊對她施暴，因此訴請吳應依悔過書承諾，將該萬華區套房的一半產權給她，或支付他半間套房的價值202萬元。

李男庭訊不承認無故毆打，辯稱黃女的12張驗傷單當中，只有一次是他打的，其餘11次與他無關，且悔過書是寫如果「無故毆打黃女」才要給黃半間套房，但那次他不是「無故」毆打，動粗原因是黃女先向他丟擲空調遙控器，才用手推擠黃女。

高院認為，從黃女提出多份悔過書研判，吳男曾多次無故打她，因此依悔過書內容及黃女請求內容，判吳男須給付半間套房的價值202萬餘元給黃。

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