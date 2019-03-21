UCLA高材生涉煉毒 5度從祕魯買古柯葉粉末來台遭訴

2019-03-21 12:03

〔記者黃捷／台北報導〕一名畢業於UCLA（美國加利福尼亞大學洛杉磯分校）的馮姓高材生，5度從祕魯訂購古柯葉粉末，偽裝成抹茶粉郵寄來台，再自行提煉成古柯鹼施用，他遭檢調搜索時認罪，但辯稱沒提煉成功，只有將古柯泡成古柯茶來喝，由於古柯在台灣被歸類二級毒品，台北地檢署依運輸毒品罪將他起訴。

海關去年12月間攔截一批重達15公斤的可疑抹茶粉包裹，檢驗後赫見是古柯葉粉茉，隨即將收件人資料提供給檢調，並趁馮男前來取貨時逮人。

檢調隨後搜索馮男住處，發現他的住處有個筆記本，記載滿滿的化學式及提煉方法，另從馮男的電子郵件及匯款紀錄，查出馮男過去曾成功訂購4次古柯，每次支付7百多美金，折合台幣約2萬多元。

雖然古柯在祕魯屬於合法食品、藥品，當地人平時就會泡成古柯茶來服用，但因是一級毒品古柯鹼的原料，在台灣被歸類二級毒品，且馮男驗尿結果也呈現毒品反應，檢察官遂認定他犯行，依毒品罪將他起訴。

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