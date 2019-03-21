色運將對女學生伸鹹豬手 鬼扯她屁股縫有隻蛾

2019-03-21 10:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名謝姓計程車運將去年9月24日晚間，開車行經中正區北寧路某連鎖手搖飲料店時，見女學生阿葳（化名）排在前方買飲料，趁隙襲臀，嚇得阿葳趕緊報警。警方循線通知謝男到案。謝男宣稱是看見阿葳屁股縫隙間有一隻疑似飛蛾的昆蟲，好意幫她拍掉。檢察官則認為這是謝男卸責之詞，偵訊後依涉犯性騷擾防治法將他起訴。

檢警調查，年僅17歲阿葳在手搖飲店排隊等著領點好的飲料時，謝男碰巧排在她的後面，假意靠近她要點餐，實際上竟將手伸到被害少女的股溝間騷擾。阿葳回頭喝斥時，謝男立刻拔腿逃離現場，所幸被害人有記住謝男車牌，回到家跟家人哭訴後，隔日到基隆市警察局報案。

警方循線約談49歲謝男到案，他卻向偵辦人員表示，當時是看見前面的女學生股溝間有一隻像是昆蟲的飛蛾，擔心她會被咬，才會伸手彈掉昆蟲，可能彈太大力，不小心碰到女學生的屁股，才會造成誤會。

檢察官偵訊後，認為飛蛾說是謝男的卸責之詞，不予採信，近日偵結依違反性騷擾防治法將謝男起訴。

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