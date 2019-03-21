北市掃毒 5天破3涉毒酒店、逮97人法辦

2019-03-21 10:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心近日連番出擊，繼16日破獲中山區「金碧」、「鑫海」酒店涉嫌藏有毒品，逮獲68人外，昨日再破獲林森北路 409號3樓的「禾亞」酒店，起獲逾 2.5 公斤各類毒品，將涉案的業者和酒客和陪酒女郎共 29人驗尿後各依法送辦。

北市刑大毒緝中心，是根據近年警方臨檢、掃蕩各可疑藏匿毒品的場所和據點，再以大數據進分析，逐步鎖定位在中山區林森北路上的「金碧」、「鑫海」和「禾亞」酒店涉有重嫌，並經常有毒蟲和毒販穿梭。

毒緝中心會同中山分局組成專案，共同針對鎖定的酒店進行埋伏蒐證，16日清晨先後對「金碧」、「鑫海」進行清剿，順利查獲K他命等毒品，共逮捕68人涉嫌持有和吸食毒品。

警方同時發現位在林森北路 409號 3 樓的禾亞酒店，不時更換店名，並設立嚴格門禁管制，以防制被警方突襲臨檢，警方經多方進行蒐證後，20日上午9時，確認店方容留毒蟲辦轟趴，見時機成熟，持搜索票破門進入搜索。

警方陸續在現場多個包廂內查獲總重逾2.5 公斤的毒品咖啡包214 包，分裝袋、磅秤等；另在吧檯內的垃圾袋內，也查獲 26 只施用過的毒品咖啡包、K 菸、Ｋ他命殘渣袋等，部份包廂桌面甚至殘留有施用過之愷他命痕跡。

此外，警方又在員工休息室內，查扣賭博性電玩小瑪莉機台一台，涉嫌賭博罪嫌。

警方共計帶回酒店工作人員、女陪侍、顧客共29人，除採擷尿液送請化驗外，並將業者依法送請法辦。

北市警局表示，3家涉毒酒店將另依違反「毒品危害防制條例」，移由主管機關裁罰，並隨即邀集市政府商業處、建築管理工程處、消防局、衛生局、稅捐稽徵處、環境保護局等單位共同聯合稽查，由主管機關依權管作出行政處分。

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