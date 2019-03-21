獨家》真心換絕情！老董出資給開公司 董娘卻偷吃執行長

2019-03-21 00:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名事業有成的黃姓董事長出資讓妻子開公司，沒想到妻子卻偷吃新公司執行長周男，黃男在妻子行車記錄器中聽到二人偷情對話，包括飯店同宿一房、妻子說：「Honey，叫我親愛的！如果我恢復單身，你就會把感情全部給我嗎？你會全心全意嗎？」周男說：「妳有想過嗎？萬一黃董知道我跟妳的關係會怎麼樣？他可以告我妨害家庭！萬一他開天價1000萬呢？我必須要付他錢才能撤銷訴訟！」新竹地院判董娘與小王周男需連帶賠償50萬元給人夫。

黃男指控，與廖女結褵十餘年，育有三女，家庭生活美滿，他創業成功事業有成之餘，另資助妻子開公司營業，周男則為該公司執行長。

去年3月間起，他陸續風聞妻子與周男過從甚密流言，疑遭綠雲罩頂，惟因工作繁忙，無暇追查，去年5 月間妻子以工作出差之名，偕周男外宿5天，置家中3名幼女不顧，訴請二人連帶賠償300萬元。全案審理時，二人均聲稱沒有姦情。

法官根據黃男提出妻子行車記錄器錄音檔。

男：可是當我醒來的時候我看到，其實你在弄東西的時候，我已經醒了，只是我不想起來。

男：你先告訴我，你要去，你要不要一起去，我等你，可是你連一句話都沒有講，你會讓我怎麼想，你連房卡也不拿，東西收了就走了。女：因為我伯你生氣，哪害你啊！足見二人確有共同投宿高雄市WO飯店同住一房至隔日早晨離開情事。

女：你知道我以前聽歌，聽到有一句話說，愛情來得太快像龍捲風，記得嗎？男：周杰倫的啊？女：對啊！我從來都沒有辦法體會這首歌詞耶！可是遇到你才知道，原來是真的！女：你有真心愛過誰嗎？男：現在有妳啊！。我跟妳講真的，現在有妳啊！如果我什麼都不在意，我根本就不會心疼啊！還是感覺到那種不安全感，而且我不會跟妳講那麼多。女：Honey，叫我親愛的！如果我恢復單身，你就會把感情全部給我嗎？你會全心全意嗎？男：對啊！真的啊！真的啊！

男：妳有想過嗎？萬一黃董知道我跟妳的關係會怎麼樣？妳知道嗎？我也不想因為這樣還上法院，他可以告我妨害家庭！女：我不會害你。男：萬一他今天開天價呢？1千萬，他故意開高啊！我必須要付他錢才能撤銷訴訟，法官看到有和解，才會判輕！

法官認為二人私底下曾以「Honey 」、「親愛的」暱稱對待彼此，對話內容亦用詞親密，更證明二人間交往程度非比尋常，顯已逾越一般男女同事、朋友社交之正常往來界線，其親密程度亦已逾越社會一般通念所能忍受之範圍。二人共同侵害黃男配偶權，破壞婚姻圓滿及幸福，黃男夫妻因此分居，且黃男另告二人通姦、更有離婚訴訟在新竹地院家事法庭審理中，最後判二人應連帶賠償50萬元。

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