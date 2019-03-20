又有中國漁船越界捕撈 馬祖海域本月第三起！

2019-03-20 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕又有中國漁船越界！馬祖海巡隊今天在莒光海域近岸2浬處發現有外來漁船越界案件，出發逮獲漁船上中國籍4人，而這已經是這個月以來第3次在馬祖海域發現中國來的越界船隻。

根據 《中央社》報導，連日以來，馬祖海域海象平穩，可能也因此有中國漁船頻頻越界。本月初馬祖海巡隊就查獲2起中國漁船越界，今天上午11點多左右又再接獲巡防區通報指出，雷達顯示有一可疑目標進入限制水域，海巡隊出動並於東莒林坳嶼外海2浬確認可疑目標為中國籍漁船違法進入海域拖網捕撈作業，海巡隊也隨即要求停船，對方被發現後，緊張的剁除漁網，導致漁船絞網，海巡隊隨即強行登船檢查，將船上4人、漁船扣押帶返南竿福澳港。

這已經是本月第3起在馬祖莒光海域附近發現的中國漁船越界，為防範豬瘟問題，經檢查確認船上並沒有豬肉相關製品。事實上，近來中國漁船越界問題越顯猖狂，昨天基隆、澳底海巡隊在彭佳嶼北方23浬處就發現有中國漁船越界偽裝成我國漁船被抓，還在船上發現中國豬肉，當下立刻通報防檢局前來銷毀肉品。

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