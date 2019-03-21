毒品塞運動內衣 短髮刺青女轉性嬌嗔：男警不能搜

2019-03-21 00:01

〔記者王捷／台南報導〕張姓女子剪了一頭俐落短髮，並捲起長袖露出手上的刺青，如果警方沒有看到她的證件，還不曉得她是女子。19日下午她帶著毒品到警所要拿毒品案處分書，警員查出她另涉詐欺案被列為拘提對象，當警方要請女警來搜索時，張女慌張將一包毒品塞進內衣，還嗆男警不能搜她身，但在警方喝斥下，張女最後交出毒品，讓警方多辦她一條毒品罪。

20多歲的張女疑似在外縣市靠詐欺維生，有毒品、詐欺前科，戶籍設在台南，由於她曾涉一件毒品案，因此要到轄區警所領取處分書；她一頭短髮、用束胸將胸部包得平坦，一身黑色勁裝走進警所，起初警方以為是男子，查了證件以後才不僅發現張女的性別，還發現她有涉一件詐欺案未到警分局說明遭拘提。

警方將她逮捕，並要求張女稍後等女警到場後才會搜身，張女見狀開始顧左右言他，要求先上廁所在說，但她趁著要上洗手間前，將一包綠色束帶瞬間往運動內衣裡塞，這個舉動遭到在旁戒護的警員發現，拉住張女的手臂，斥喝她要藏什麼？

張女被嚇到反嗆，男警不能對她搜身；警員則回她，就算現在藏起來，到時候女警也會搜身，最後張女終於交出一小包安毒與吸食器，讓警方多辦她一條毒品罪嫌。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/