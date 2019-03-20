失智老人負氣離家 警方擴大搜尋...他在工寮睡翻天

2019-03-20 20:33

［記者陳賢義／台東報導］1名盧姓男子慌張走入台東警分局利嘉所，報稱獨居的舅舅因與家人起口角負氣失聯，發動親友共同找尋未果，唯恐發生意外，急如熱鍋上的螞蟻，警方早擴大搜尋範團及調閱監視器，費了九牛二虎之力才在一間工寮找到這名呼呼大睡的老人家，烏龍一場。

上所上氣不接下氣，盧男慌亂的向值班員警報稱，舅舅在親親戚家聊天時因故起了口角，就負氣獨自離開，大家都一直以為舅舅在生氣後是回到自己家中，但前往舅舅家探視時，卻發現家中無人，詢問左右鄰居也不知去向。

盧男說，因舅舅高齡80餘歲，患失智症及癌症，隻身在外恐生意外。利嘉所副所長溫威龍、警員陳廉安獲報後，除通報該分局各線上警力協尋，並在轄區周遭逐一查訪，但均無所獲。見家屬心急如焚，一邊安撫家屬情緒，一邊與家屬擴大搜尋範圍，並調閱多處監視器。

發現老人家曾先後在市區臨海路及四川路行走，警方火速前往四川路一帶，以徒步方式逐一找尋，皇天終究不負苦心人，在一處未開燈的工寮內，發現有名男子躺在裡面呼呼大睡，趨前一看，就是這名負氣離家的老人家，眾人偕鬆了一口氣。

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