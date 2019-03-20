遭質疑濫開管制藥 三芝衛生所主任駁斥：低於全國平均

2019-03-20 18:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三芝衛生所主任蕭秋勇接連遭媒體踢爆濫開藥年領360萬獎金、濫開管制藥品。蕭秋勇澄清他「依法行事」，表示中央的獎勵金是為了鼓勵醫師下鄉，而新北全區29間衛生所，有多達18間的衛生所主任，和他領取同樣金額的獎勵金。

蕭秋勇表示，依《地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點》，醫師績效獎金上限為每月30萬元，他年領360萬元，絕對合法。

另外，媒體喬裝病患至蕭秋勇的門診，先是取得7天的「悠樂丁」（第四級管制藥品）和14天的「隆柏得安緒」膜衣錠；過了兩天，又取得5天量的「羅氏利福全」（第四級管制藥品），遭質疑濫開管制藥品，蕭秋勇回應，開藥都符合健保規定，也為患者做焦慮量表，才開立處方籤。

蕭秋勇更說，三芝衛生所僅對5%~7%比例的患者開管制藥品，相較全國衛生所平均對8%至10%的患者開管制藥品，比例還低於全國平均，表示會坦然接受調查。

三芝衛生所網頁介紹，蕭秋勇畢業於中山醫學大學醫學系、國立台灣大學職業醫學研究所，1988年全國性公務人員高等考試公職醫師及格，曾任新北市石碇區衛生所主任。

新北市政府衛生局簡任技正林惠萍說，衛生所主任（醫師）每年的績效獎金上限是360萬元，三芝衛生所人員獎金發放符合規定；至於民眾投訴蕭秋勇濫開管制藥物，衛生局已組成專案小組調查釐清，將調閱近3個月內的病歷逐一查核，並移請食藥署判定是否重複開立藥品、濫開管制藥品。

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