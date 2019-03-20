彰化高階警定案！方仰寧掌縣警局 林順家升警政委員

2019-03-20 16:33

〔記者湯世名／彰化報導〕全國高階警官異動今天下午發布，共有18名高階警官異動，其中備受矚目的彰化縣警局長，由有太陽花學運戰神之稱的台北市警局副局長方仰寧接任，原彰化警局長林順家則高升警署警政委員，將於22日辦理交接。

高階警官人事堪稱是「好事多磨」，繼警署發布黃明昭接任警政委員代理刑事局長的首波調動，以及第二波新北市警局長陳檡文等4名高階警官後，外傳盛傳立委補選結束後，警署就將立即展開第三波高階警官調動，人數相當龐大，其中大熱門的彰化縣警察局長一職，在傳聞1個多月後終於塵埃落定，由台北市警察局副局長方仰寧接任。

警大50期的方仰寧，彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且之前還曾赴彰化拜會縣長王惠美，因此其來彰化早就有脈絡可循。

至於原彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，去年1月調陞彰化縣警局長，至今逾1年，原先警界盛傳他將高升警署主秘，不過，國道公路警察局長原規劃由警署主秘鍾國文接任，最後卻由警政委員楊春鈞出線，因此林順家改升任警政委員。

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