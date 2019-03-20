警突襲「部落西藥房」毒窟 起出逾6噸盜伐林木

2019-03-20 16:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局表示，尖石鄉有個結合山老鼠的販毒集團自稱「部落西藥房」，不但讓吸毒者深入部落推銷毒品，而且還誘惑吸毒者盜伐林木換毒，昨天專案小組成功破獲這個集團，起出多達6公噸的盜伐林木。

警方調查發現，這個以偏遠部落小木屋為據點的販毒集團，成員在地方上自稱「賣藥的」，而且把小木屋稱為「部落西藥房」，3名藥頭、5名藥腳自以為偏遠部落警力薄弱大膽販毒，更常引導部落年輕人吸毒進而控制從事盜伐原鄉珍貴林木，沒想到他們早就被「安居緝毒」專案小組鎖定。

警方表示，專案小組前天突襲這個「部落西藥房」，不但逮捕黃姓男子等8名嫌犯，而且查扣二級毒品安非他命一批、磅秤、分裝袋、鏈鋸等證物，以及總重約6公噸，市價超過150萬元的盜伐林材，偵訊後將8人依違反毒品危害防制條例、森林法、竊盜等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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