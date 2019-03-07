警逮3條通緝女 男友上演十八相送

2019-03-07 09:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名楊姓3條通女毒犯藏身大樹深山，警方跋山涉水逮人，男友才驚覺楊女是毒品通緝犯，面對將與女友分離6年之苦，2人警局上演十八相送，警方苦勸脫離「毒」海，重新做人擁抱幸福未來。

楠梓警分局翠屏所巡佐江好堯、警員楊智翔、吳孟哲日前接獲情資，1名逃亡2年身背3條通緝楊姓女毒犯，疑似藏匿於高市大樹區山上一帶。

警方連日查訪後，確認楊男藏身於2棟豪宅縫間的鐵皮屋內極度隱密；昨前往埋伏近12小時後，趁楊女與男友騎車外出返家之際，立即上前攔車逮人。

楊女刻意躲於男友身後閃避查緝，殊不知已遭掌握身份，警方立即上銬逮捕，並於隨身肩背包，查獲毒品安非他命0.24公克及海洛因0.79公克等證物。

警方調查，楊女（56歲）為高雄地院、高雄地檢所發布的毒品防制條例通緝、竊盜通緝等，楊女落網認栽，供稱原以為遠躲純樸村莊低調行事能躲一輩子，沒想到楠梓分局警察有辦法查獲到此，她也認栽了。

警方表示，男友見狀才知女友楊女是毒品通緝犯，面對將於女友分離6年之久，竟當場啜泣眼眶泛紅，並交代囑咐楊女要好好照顧自己，他會等她出獄等，2人警局上演十八相送。

警訊後將楊女依毒品、竊盜等通緝解送歸案，並依違反毒品危害防制條例移請橋頭地檢署偵辦。

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