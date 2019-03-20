小吃部女待陪男客出場遭強暴內射 反被控仙人跳

2019-03-20 15:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕在高雄市一家小吃部擔任女服務員的小文（化名）前年7月晚間陪剛認識2週的鄭姓男客出場，先到鄭友人住處聊天到隔日凌晨，鄭送小文返家途中，將她壓在副駕駛座上性侵內射，不久鄭友人來電有東西忘了拿，折返到友人住處，小文急拍大門求救借電話報警，事後，鄭男反控小文設局「仙人跳」坑他，橋頭地院審理認為原告未有挑逗言語或性暗示動作，依強制性交罪判鄭男3年8個月徒刑。

前年7月30日晚間，小文陪鄭男到高市大樹區友人住處聊天，至翌日0時15分許，鄭開車送小文返家，當時外頭下著大雨，鄭將車子開到一處偏僻無人的地方停車，隨即直撲副駕駛座上的的小文，先將座椅放平，強脫被害的短褲強暴內射得逞。

犯案的過程中，鄭男友人來電，指小文有東西留在他那兒忘了拿，鄭同意載小文返回取物，小文一到其友人住處，不待鄭男下車，就先行到其友人住處敲門，進到屋內大喊遭到強姦，並立即借電話報警將鄭男逮捕。

鄭男否認有何強制性交之犯行，辯稱跟小文應該算是男女朋友，想跟她有更進一步的親密關係，剛好下大雨不好開車，先停在路邊，靠過去摟她親她而發生關係。沒想到一到友人住處，小文立刻翻臉，事後，雙方還互通多次的LINE，從一開始的索價30萬元變成15萬元，後來降到10萬元，反控是被設局。

法院審理認被告與原告間雖略有男女感情基礎之關係存在。但雙方相識僅2個星期，案發前並未發生性行為，案發時原告並不必然會同意被告之要求，亦未有挑逗言語或性暗示動作，判鄭男強制性交罪成立，全案可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/