前女友泣遭中風男性侵 引發三重鬥毆槍擊案

2019-03-20 13:17

〔記者王宣晴／新北報導〕28歲的蕭姓男子聽到前女友「小雯」哭訴遭人性侵，找來21歲的唐、陳等8人，與38歲呂、劉男、25歲吳男等9人相約談判，雙方在街頭大打出手，其中吳男還連開4槍，擊中唐男右臀部，貫穿大腿，而陳男左手臂有10公分刀傷，深可見骨，所幸兩人送醫後暫無生命危險，唐男轎車也遭信號彈燒毀，警方漏夜偵辦，6小時內逮到涉案的18名男子，起獲槍枝、刀械等證物，全案將依殺人未遂、公然危險、槍砲、妨害秩序等罪嫌偵辦。

警方調查，呂男因中風半身不遂，昨早在新北市三重區仁義街的劉男住家跟吳男等人打麻將，一群人更叫來25歲的小雯助興，不料，小雯卻指控遭呂男性侵，吳男反指呂男站都站不穩，怎麼可能性侵，並要求報警，小雯卻拒絕，揚言要輸贏，隨後離開劉男住處。

心有不甘的小雯跑去向蕭姓前男友哭訴，蕭男心疼不已，找來唐、陳等8人助陣，與呂男那方相約在劉男住家旁的進安公園談判，劉男等人下樓時便被蕭男等人持刀械、信號彈追殺，一行人便衝回住家拿武器，再度下樓火拚。

雙方當街大打出手，點燃信號彈，吳男更連開4槍攻擊，導致蕭男那方的唐男右臀部中彈，貫穿大腿，轎車也被燒毀，陳男左手臂有長達10公分的刀傷，韌帶斷裂，深可見骨，附近民眾見狀趕緊報案，警方獲報到場時，行兇群眾已鳥獸散，剩受傷的陳男及4名同夥留在現場，由警方送醫急救。

警方清查現場時獲報中槍的唐男自行就醫，所幸兩人送醫後暫無生命危險，將安排手術治療，警方也封街調查，找到4顆彈殼，並在同夥車上起出刀械。同時段，小雯也前往警局提告性侵。

警方整合小雯的報案資料及相關人供詞，並持續調閱監視器，發現行兇群眾犯案後跑回劉男住家，連忙荷槍實彈前往查緝，順利逮到劉、呂等3人，但另外6名涉案男子已逃逸無蹤。

警方表示，涉案的劉男上週才涉嫌在家試槍，誤擊對街的公寓玻璃，遭警方攻堅逮捕，並依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦，當天以5萬元交保，今晨突破劉男心防，迅速緝捕涉案的18人到案。

其中，開槍的吳男犯案後駕駛劉男的轎車南下逃逸到台中，卻折返回新竹南寮漁港老家附近的宮廟參拜，隨後駕車返回三重找劉男，當場被埋伏警方逮捕，並起出犯案的改造槍枝。

警方說，18名嫌犯對犯行坦承不諱，警方訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌將吳男送辦，其餘嫌犯則依公共危險、妨害秩序罪嫌送辦。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/