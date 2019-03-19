越界捕魚還冒充我漁船 側邊「CHINA」露餡

2019-03-19 18:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕中國籍漁船「浙嵊漁運80336」今日上午8時54分，將船身塗成白色，偽裝成我國漁船，在彭佳嶼北方23浬處越界作業，海巡署巡防艇發現這漁船側身居然寫有「CHINA」，海巡隊員立刻向前登船檢查。起出大批魚貨，便將船長等9人連同漁船押回正濱漁港，船艙內也發現中國豬肉，立刻通報防疫檢疫局人員，待船隻靠岸後，馬上將肉品銷毀。

基隆、澳底海巡隊今日執行取締北方三島越界中國漁船專案勤務時，發現一艘白色船艇放下籠具作業，乍看之下誤以為是我國漁船，仔細查看卻發現，船身側邊居然寫有「CHINA」字樣，上面還插著中國國旗，立刻登船查驗，果然發現是中國漁船偽裝。

海巡隊員在船上發現大明蝦70隻、螃蟹100公斤、蝦蛄6公斤等漁獲，但更在船艙內發現生鮮豬肉20公斤，豬肉製品15公斤（豬肉乾、豬肉罐頭、豬大腸及有肉泡麵等），即刻聯繫防疫檢疫局人員，待船進港後將豬肉銷毀。

海巡人員表示，中國籍船舷船名標示不清、船身塗成白色，疑似有意偽裝成台灣漁船混淆視聽，且該船船長警覺性很高，一發現巡防艇就立即加速逃跑，做賊心虛。

船長解釋，船名不是刻意標示不清，是因為真的沒錢維護，且船隻是跟別人承租，想說可以藉此撈一筆，沒想到在中國海域內抓不到什麼螃蟹及漁獲，才決定鋌而走險，越界到台灣捕魚，沒想到馬上被抓到。

海巡人員調查，該船於16日出黃岐港，船約254噸，船上人員共9人，利用海象轉變之際，大膽越界進入彭佳嶼海域施放籠具。

此次取締依照兩岸人民關係條例第32條、80-1條及海岸巡防機關處理大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域案件裁罰標準，依其噸位級距裁處最高金額可達240萬，另船上漁網、漁具將沒入並切割破壞起網設備。

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