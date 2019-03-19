秀姑巒山墜崖 張姓山友遺體今吊掛下山

2019-03-19 14:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市53歲張姓山友14日登頂秀姑巒山，下到登山口途中滑落300米崩壁不幸身亡，花蓮縣消防局救難人員已尋獲張男大體，上午由空勤總隊出動黑鷹直升機將大體吊掛下山，上午10點多降落南投信義鄉同富國中。

花蓮縣消防局表示，14日下午接獲南投縣消防局轉報後，依王姓領隊訊息，表示山區降雪且結霜，斷崖約70、80度，距離腰繞路還有100米以上。為此15日上午集結第一梯次救難人員，在確定天氣不好直升機無法從花蓮吊掛救難人員後，只得自行開車8個小時「環半島」到南投東埔登山口夜宿，16日上午徒步出發，17日抵觀高工作站、昨日上午10點到達白洋金礦山屋，但因能見度只有5到10公尺，中午才從山屋出發往秀姑巒山搜救，至秀姑坪抵達秀姑巒山南登山口，在濃霧當中冒險橫切崩壁到達墜落點，在昨天下午3點尋獲大體。

經由救難人員以橘紅色的SKED捲筒式擔架妥善包覆大體後，由於濃霧能見度低，在崩壁地形抬運大體相當危險，人員下午4點離開現場。今天上午天氣轉晴，花蓮縣消防局請求空勤直升機支援，直升機上午9點52分抵達事故地點崩壁進行吊掛勤務，9點53分吊掛成功，直升機將大體送往南投縣信義鄉同富國中操場降落。

消防局表示，因天候不良直升機無法直接載運救難人員飛往最靠近墜崖點的秀姑坪，因此2個梯次20位地面人員只能以重裝徒步上山，成員包括花蓮警消、南投義消、玉管處、玉里分局、保七總隊、民間天馬登山隊協作等等，3天從海拔1000多公尺升到3500多公尺，因重裝疾行且下雨濕冷，氣溫都在5度以下，人員還發生抽筋情況，也有低溫凍傷風險，能夠順利完成任務很不容易。

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