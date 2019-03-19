昨持刀搶超商5000元 搶匪今上吊身亡「不想再被關」

2019-03-19 10:31

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市雨衣大盜昨天凌晨強盜超商，得手5000元現金，今天上午留下遺書後上吊身亡，他在遺書中透露：「出獄後越搞越糟，對不起家人，不想再被關！」

警方調查，33歲黃姓男子因毒品、竊盜案，進出監、所頻繁，今年1月才出獄。出獄後，因找不到工作，跟家人親友借不到錢，昨天凌晨1時許，持水果刀強盜基隆市中山區中山一路上便利超商。

黃為免身分曝光，頭戴黑色安全帽、身穿藍色雨衣進入超商後，從飲料櫃拿了一瓶飲料至櫃台，亮出水果刀，威嚇店員交出收銀機內所有現金。

店員被嚇到掏出收銀機內5000元現金交付，案發後警方過濾監視器掌握搶匪就是黃男。

黃男自知難逃法網，躲避在基隆市中山區通仁街山上，今天上午8時許被早起上山運動民眾發現上吊自殺。

警方趕抵時，黃早已氣絕多時，在他身上找到一張留給家人的遺書，「出獄後越搞越糟，對不起家人，不想再被關...」

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