提升國道警執勤安全刻不容緩 立委、警署長視察國道警局

2019-03-18 14:30

〔記者曾健銘／新北報導〕為提升國道警員值勤安全，國道警察局今年度成功爭取預算，準備委外租用大型貨車加裝防撞設備，預計在今年就有9輛「防撞車」正式啟用，守護警員安全，立法院內政委員會召集委員林為洲與立法委員林麗蟬、林淑芬、內政部次長、警政署長等人今日親赴國道警察局視察安全裝備使用情形，也慰勉辛苦執勤的警員們。

國道警察局表示，106年迄今，國道警員在值勤時共發生3件事故，造成4死2傷的悲劇，國道警員值勤的危險性也再度受到重視，歷經數度爭取，終於修正通過警察人員人事條例施行細則第17條「因公殉職」相關規定，將會給予因公殉職員警遺族妥適照顧，以及核定國道外勤員警加發危險加成。

今日上午，林為洲等人視察國道警局現有的安全設備，對於全新添購的電動升降桿LED輔助警示燈、新式爆閃燈效果給予高度評價，加上今年準備啟用的9輛防撞車，讓警員執勤時更有保障。

林為洲在座談會時也表示，執勤員警的安全絕對比領撫卹金更重要，未來會繼續商討與高速公路局事故處理小組合作機制，也會先以試辦方式進行全面評估緩撞車執行狀況，透過高速公路交通事故熱點分析研究配置緩撞車位置，希望利用最少的預算，提升員警執勤的安全。

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