穩鵬號喋血案1死、2重傷、7失蹤 菲籍兇嫌押抵返台

菲籍兇嫌Paul Aurelio被特勤人員押下船。（記者洪臣宏攝）

2019-03-18 10:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕東港籍「穩鵬號」漁船上月在印度洋發生1死、2重傷、7失蹤海上喋血案，35歲菲籍兇嫌Paul Aurelio今天押抵返台，他一言不發，火速被送往屏東地檢署偵訊。

海巡署巡護八號歷經近30天、上萬公里長征救援，今天上午7時30分返回高雄，特勤人員將神情落寞的Paul Aurelio押下船，連同他用鏢魚槍自製防身武器、帶有血跡的兇刀鮪魚刀，一起送往屏東地檢署。

特勤人員指出，趕抵案發現場時，Paul以電纜線設置阻隔阻止人員登船，且用紙板封住船艙窗戶，讓人無法探究其動靜，歷經多次喊話，終於決定投降。一度因言語誤會，Paul以為被要求跳入海中，穿上救生衣跳海，由海巡署人員押往在現場救援的漁船上控制。

經初步調查，Paul在穩鵬號上工作多年，擔任該船大副，上月20日因與菲籍漁工發生口角，情緒失控拿鮪魚刀瘋狂砍殺，造成1名菲籍船員死亡、2名印尼籍船員重傷，他還逼其餘10餘名漁工跳海，其中7名船員（2名菲籍、5名印尼籍）失蹤，恐凶多吉少。

事件發生後，在附近作業的台灣籍漁船「鴻福88號」、「上豐3號」及「兆豐277號」前往馳援，救起多名跳海漁工，2名重傷漁工仍在斯里蘭卡救治，穩鵬號台籍船長、輪機長及其他船員，在海巡署觀察員、特勤人員陪同下，預計31日返抵台灣。

行政院副院長陳其邁今天表揚有功人員，也頒「海上英雄」匾額給「鴻福88號」等3艘漁船船東，肯定他們願意犧牲收穫參與救援。

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