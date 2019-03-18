將藥粉放口袋 臨檢一掏出他傻眼...警：跟我回警局

2019-03-18 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕誤會啊！一名男網友因為工作，很容易受傷，朋友給他一包藥粉，沒想到竟害得他被警察抓。

「奉勸各位拿東西真的要先看一下，剛剛差點被朋友害死」，男網友到臉書社團「爆廢公社公開版」透露，因為他的工作性質，很容易不小心擦傷或是割傷，朋友得知後，準備了祖傳藥粉給原PO，「剛剛去跟他拿，他包在衛生紙裡，我也沒想太多」，原PO順手將藥粉放到口袋，就騎著機車回家了，路上遇到警察臨檢，原PO出示駕照和行照後，警察說，「方便看看口袋有什麼嗎？」原PO隨即拿出藥粉，並把衛生紙打開，「結果一打開，警察像看到寶一樣，我也傻了」。

警察看著藥粉說，「來來來，你不要動，這包是什麼？」，原PO回應，「擦傷口的藥粉」，警察一聽就說，「不要騙了啦！老實說」、「你不老實說也沒關係，等等帶你回去就知道了」，不管原PO重複說多少次，「真的是藥粉」，警察都不相信，「就這樣被帶回警局，一路上還是要我老實說那包是什麼」，在警局待了30多分鐘，警察終於確認這包東西並不是毒品，副所長向原PO說，「下次東西別這樣包，很容易讓人誤會，下次要老實說知道嗎！」原PO無奈地在心中吶喊，「馬的，我一直都有老實說是藥粉啊！幹」、「拎北先去把我朋友殺了」。

網友看見笑翻，「支持你把朋友宰了...不過之後還是要看清楚得好捏」、「鹽巴這樣包也會被誤會的，笑死，都是夾鏈袋的錯」、「重點你好衰！被臨檢又被檢查口袋...森森（深深）懷疑，你朋友出賣你」。

網友也分享起自身經歷，「以前有一次開車載朋友，朋友買了一盒草莓在車上吃，吃完剩下夾鏈袋裝糖粉用手指沾著吃...然後就被警察全部叫下車」、「上次車上放電子菸的棉花，車借朋友，也是被攔，操了四十分鐘」、「我老婆用夾鏈袋裝一大包蘇打粉，要我帶去店裡拖地用，也是遇到警察，還被虧帶一大包太明目張膽了」、「哈哈，跟我以前一樣，糖尿病最早的藥是要用針桶下去打的，而且藥還是白色的，我也是為了藥被抓去警察局灰了很久，還叫醫生來驗藥才放我走」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/