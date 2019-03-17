登山墜崖搜救卻要「環半島」 開車8小時繞道救人

2019-03-17 22:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市53歲張姓山友跟團走中央山脈南三段的馬博拉斯橫斷，14日第3天行程輕裝登秀姑巒山，登頂後下山途中疑似重心不穩滑落碎石坡，王姓領隊冒險下切200米發現張男已身亡。花蓮縣消防局表示，由於連日降雨直升機無法起飛，已有7名搜救人員今天冒雨推進到白洋金礦山屋，預估明天可抵達墜落點救人；此外，山區氣候惡劣有3名搜救人員抽筋，已將手部骨折的王姓領隊等4人陸續下撤。

花蓮縣消防局評估，王姓找到張男的地點約海拔3550米，距離秀姑巒山墜落處的落差約200多米。依王姓領隊的資訊，從秀姑巒山腰繞路徑往下到墜落處仍有約150米落差。花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，第一批共10人連同南投縣配合2人，攜帶繩索、滑輪等裝備16日徒步從東埔入山至搜救點需要2天半步程，昨抵達觀高工作站，今天已有7人走到白洋金礦山屋。

呂冠辰說，由於3000公尺高山氣溫低，加上連日降雨，山區低溫到連支援的天馬登山隊人員都有抽筋的情況，因此共3名救難人員下撤，連同手部骨折的王姓領隊及該登山隊未受傷的3名隊員已自行徒步下山。

呂冠辰說，今天第2批人力共9人包括玉管處巡山員高忠義等，一早從花蓮開車出發前往南投東埔，今晚仍夜宿登山口，盼明天天候許可，將申請空勤直升機將第2批人員載往秀姑坪，與第一批上山的7人會合，前往墜落地點拉起遺體。

登山隊一行5人由王姓領隊帶隊，12日至19日挑戰馬博拉斯橫斷，沿途共7座百岳，團隊有合法申請入山。不過第2天到白洋金礦山屋途中，山區已開始飄雪。14日早上5人重裝從白洋金礦出發，將背包放叉路口輕裝登秀姑巒山，登頂後原預定14日夜宿馬博拉斯山屋，卻發生隊員張姓山友在失足墜落的意外。

呂冠辰說，馬博橫斷前段行程都在南投境內，因墜落點位於花蓮縣境內，整個勤務落到花蓮縣身上，這幾天天氣不允許直升機飛至山區，導致花蓮縣救難人員只得大老遠從花蓮開車8小時「環半島」到南投縣東埔，夜宿登山口再徒步上山；此外，雪季救援任務也讓平日雪訓經驗不足的消防隊員都膽顫心驚，也希望大家多給點鼓勵。

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