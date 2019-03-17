真突兀！毒蟲褲藏「殭屍藥」 封面是一雙羽毛翅膀

2019-03-17 22:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲蔡姓男子，剛吸完毒品，全身散發吸毒臭味，在中市北區被警察聞到，員警盤問他時，他嚇得發抖，不斷低頭看自己的褲子口袋，經驗豐富的員警立即察覺「口袋一定有問題」，隨後查扣俗稱「殭屍藥」的第二級毒品甲基卡西酮，以及第三級毒品K他命1包，有趣的是，「殭屍藥」的包裝，還有一雙羽毛翅膀，俗稱「羽毛果汁毒品包」，顯得相當突兀與諷刺，蔡男宣稱他只想買宵夜，卻先進了警察局，「實在有夠衰」。

台中市警察局保安警察大隊第一中隊4名員警，本月13日凌晨執行取締酒駕勤務，行經北區梅川東路，發現行人蔡男左顧右盼，盤查又聞到蔡男全身散發濃厚的吸食K他命臭味，與警方對話中，他不斷雙手顫抖，還低頭查看褲子口袋，員警依「專業判斷」，懷疑口袋內藏有違法物品。

員警詢問蔡男，「你為何一直低頭看褲子口袋？」，蔡男嚇得講不出話，警方隨後於其褲袋內查獲第二級毒品甲基卡西酮的果汁包1包，毛重8.1公克，以及第三級毒品K他命1包，毛重1.8公克，另於路旁找到蔡男丟棄的K盤1個，有愷他命的殘渣。

員警發現，俗稱「殭屍藥」的果汁毒品包，封面印有一雙羽毛翅膀，又稱為「羽毛果汁毒品包」，至於印上羽毛翅膀之因，可能在於掩人耳目，蔡男自知難以狡辯，只好坦承持有毒品，他強調，只是外出買宵夜，卻遇到員警盤查，「實在有夠衰」，沒吃到宵夜，先進了警察局，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

甲基卡西酮因藥效強烈，可能引發心智紊亂，而有「殭屍藥」、「喪屍藥」之稱，英國曾有1名男人嗑藥後18小時，出現幻覺等症狀，把自己的睪丸扯下，2016年「土豪哥」朱家龍在台北市W飯店舉辦毒趴，參加毒趴的郭姓小模暴斃，體內也化驗出卡西酮類的毒物成分。

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