防幫派街頭鬥毆滋事 警啟動專案「雷霆掃黑」

2019-03-17 19:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕為壓制黑幫氣焰，警政署刑事局本月發動為期10天的「雷霆掃黑專案」，打破以往全國同步慣例，事前全面保密，採指定聚焦打擊，選定重點地區，針對近期囂張且不斷滋事，涉及聚眾街頭鬥毆暴行的幫派為首波打擊目標，包括台中市、新北市的竹聯幫地海堂、仁堂，基隆市及台北市之天道盟太陽會、正義會，高雄鳳山地區的犯罪組合，共計5案35人。

警方掃蕩首惡包括竹聯幫地海堂大哥33歲許子敬，長期橫行台中市太平區，多次恐嚇及妨害自由，另涉及2月27日汽車旅館的聚眾鬥毆及槍擊案；天道盟正義會大哥43歲傅棟桓，多次指揮屬下以傷害、妨害自由、強盜等手段向被害人勒索財物，且販賣毒品牟利，台北市警局本周檢肅到案。

竹聯幫仁堂新崛起的23葉俊呈，以新北市蘆洲區為據點積極對外拓展版圖，指揮小弟當街暴力討債、強押被害人恐嚇，並涉及今年1月間觀音山聚眾鬥毆案；天道盟太陽會大哥56歲溫欽煌，橫行雙北及基隆地區，還涉及1月間基隆市七堵區一起練歌坊聚眾鬥毆案。

此外，高雄市26歲男子洪耀臨，自詡為「鳳山一哥」，該暴力組合長期橫行於高雄市鳳山、三民、苓雅、新興等地區，揪眾滋事，並暴力討債、強索保護費，如被害人不從，洪男即指揮成員以恐嚇、毀損、傷害等手段迫使被害人屈服，並涉夜店聚眾鬥毆案，高雄市警局本月將10名成員檢肅到案，洪男裁定羈押。

刑事局表示，檢肅犯罪幫派、防制黑幫聚眾滋事為政府當前施政重點，為貫徹行政院長蘇貞昌日前強力宣示絕不容許特種營業場所內部涉有販毒、槍擊、聚眾鬥毆之情事發生，警政署近日發動「專案性雷霆掃黑行動」，適時壓制街頭暴力氣焰、還安於民。

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