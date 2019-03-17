衝撞警用機車拉下前女友 莽男連犯3罪代價大

2019-03-17 13:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名歐姓男子去年9月19日凌晨與阮姓前女友在深澳坑路旁發生爭執，警方獲報前往處理，並用警用機車要將阮女帶回派出所時。歐男竟開車撞倒機車，害警員及阮女受傷。隔天下午，歐男又傳簡訊恐阮女，宣稱當下想將警員跟阮女撞死，嚇得她報警處理。基隆地檢署近日偵結，認定歐男觸犯妨害公務、傷害、恐嚇等罪，將他起訴。

基隆市警二分局深澳坑派出所廖姓警員接獲報案後，立刻前往兩人發生爭執的地方處理。廖姓警員擔心阮女發生危險，決定先將她帶回派出所安置，卻沒想到開車的歐男，見前女友一座上警用機車，竟開車將警車撞倒在地，還將阮女從機車後座拉下。廖員事後到醫院驗傷，發現雙膝有挫傷、右側小腿也有0.5公分擦傷。

歐男犯案後仍不罷手，隔日下午利用臉書通訊軟體，傳訊息給阮女，說要讓她死，讓她痛苦，甚至說：「妳坐上去警察車上嗎、我當下很想把你們撞死、真的」等語，嚇得她再此跑到派出所報警。

警方循線將歐男逮捕，並帶回偵訊，並依妨害公務執行及職務強制罪、傷害、恐嚇等罪將他移送基隆地檢署法辦。

歐男偵訊時向檢察官表示，當時離開時，與警用機車，行駛同一方向，一個不小心才擦撞到警車，並非刻意衝撞，至於恐嚇訊息部分，確實是自己所為。

檢察官認為，依證據證明，歐男確實觸犯妨害公務、傷害及恐嚇危害安全等罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

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