疑小孩玩火 南投又見民宅火警

2019-03-16 17:04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮今日發生1起住宅火警，火勢在半小時內獲撲滅，南投縣消防局初步排除鐵皮屋加蓋施工引發火災，疑與小朋友玩火釀禍有關，確實原因仍有待進一步鑑定、調查。

今日上午11時30分許，竹山鎮仙公巷1棟民宅發生火警，南投縣消防局竹山分隊獲報後，立即出動消防車、救護車等車輛前往搶救，並群呼義消支援，加上案發現場聯外道路狹小，且有許多老舊房屋，令人不敢掉以輕心。

消防人員抵達現場後，發現住宅3樓加蓋的鐵皮屋不斷冒出濃煙，立刻佈署水線將火勢撲滅後，也就火災發生原因深入了解，結果發現3樓加蓋鐵皮屋的工程尚未完成，儘管有空壓機、板模等機具及雜物，但適逢假日並未施工，當下便排除施工不慎造成電線走火引發火災的可能性。

其次，案發現場有尋獲打火機及紙張等物品，且左鄰右舍也透露，屋主就讀國小的孫子喜愛玩火，之前也曾造成零星小火警，因此，初步研判有可能是小孩玩火引起的，還好未波及鄰居，且無人員傷亡，可說是不幸中之大幸！

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