婦人酒後闖車陣高喊「我不想活了」 原因竟是...

2019-03-16 11:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台東縣黃姓婦人在桃園市龜山區洗車場工作，15日晚間她想要搭車返鄉掃墓，卻發現皮包在工作時浸濕了，提款卡因而損壞無法領錢，讓她的錢不夠買票搭車。她氣得買了瓶酒喝，豈料借酒澆愁愁更愁，還衝動地闖入車陣高喊「我不想活了」，還好警方及時伸援，才沒發生意外。

15日深夜警方接獲用路人報案，指酒醉的黃婦（48歲）在車陣中亂闖，非常危險，坪頂派出所警員藍金富、林建豪趕往將她拉到路旁，才聽她抱怨滿腹牢騷。

原來黃婦想要返回台東掃墓，規劃搭夜車到台東後，週日晚間再趕回來，方便週一可以到洗車場上班，但她走到客運站時，發現皮包在工作時浸濕了，原來打算到郵局領錢的她，因為提款卡泡水損壞，無法領錢買車票，讓她對自己又氣又惱。

黃婦無法搭車返鄉，卻買了瓶酒想借酒澆愁，但她酒後情緒更差，甚至衝入車陣中亂闖，還高喊：「我不想活了！」嚇壞用路人。警方知悉來龍去脈後，拿了2000元給黃婦救急，她才順利搭上客運，展開返鄉之旅。

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