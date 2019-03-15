「閃電戰術」準備8個月 南市警長嗆：看架先打完還是警先到

2019-03-15 23:55

〔記者王捷／台南報導〕自從蘇揆宣示如果特殊行業外再打架，各縣市警長就換人，讓各縣市警局膽戰心驚，台南市警察局長黃宗仁說，其實有蘇揆支持，警方更好做事，8個月他研究嚇阻街頭暴力的快打部隊，遇到突發狀況有一套「閃電戰術」，15日晚間擴大臨檢，黃宗仁宣示：「看滋事份子先打完，還是警方先到！」並且要外勤警員，如果遇到鬥毆大膽使用警械，有事他來扛。

黃宗仁說，各縣市發生街頭鬥毆，在警方面前打人、甚至嗆警員，將公權力視為無物，他絕對不會讓外勤警員受到這養的侮辱，要是敢在警方面前打人，一定會把滋事份子的背景調查清楚，一查出有組織情勢，就提報檢方調查，組織犯罪方向偵辦。

另外，針對街頭暴力，台南市警局研究一套「閃電戰術」，這個SOP有六字口訣「快、鳴、集、一、制、逮」，「快 」是快速集結、「鳴」警笛、「集」中警力，團體行動，隔離滋事雙方，「一 」是動作、態度一致，「制」是大膽適用警械，用辣椒水、警棍制止，最後是將不法分子「逮」補，一個都不要漏。

黃宗仁說，街頭暴力讓民眾觀感不好，也會讓人恐懼，他呼籲外勤警員大膽使用警械，警方到場不是勸架，是嚇阻犯罪、保護民眾，所以要用辣椒水噴滋事份子的眼睛、拿警棍掃他們的腿，用強制力壓制歹徒，有事他來承擔。

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