兩岸地下匯兌集團4個月撈千萬 開名車住豪宅難逃法網

2019-03-15 17:35

〔記者邱俊福／台北報導〕28歲高姓男子吸收國、高中同學及學弟共組兩岸地下匯兌集團，從中收取1%至4%手續費，客戶遍及台北、桃園及台中等地，單日經手匯兌金額最高達3900萬元，單日淨利最高達80萬元，經清查自去年10月迄今短短4個月，經手金額超過6億元，不法獲利高達1100萬元，由於獲利豐厚，開名車、住豪宅，還持槍避免黑吃黑，刑事局偵九大隊第三隊今天宣布偵破，將高等7人送辦。

警方表示，該集團為了掩人耳目，以開設貿易公司為掩護，實際從事兩岸地下匯兌，專替來源不明的金錢進行洗錢，而該公司設在北市內湖區的科技大樓內，並租賃附近社區大樓供成員居住集中管理，出門收款會隨身攜帶槍枝防身，收到現金後會選擇夜間無人銀行的存款機存入，避免臨櫃存款引人側目。

警方經長期偵查，本月8日發動搜索、拘提，當場查獲高嫌及其他共犯等7人逮捕，其中高嫌遭聲押獲准，並查扣，藍寶堅尼、保時捷2部名車，以及改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元與電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等大批贓證物。

警訊中，高嫌表達已從事兩岸地下匯兌3、4年，客戶都是台商與朋友。訊後依違反洗錢、槍砲及銀行法等罪嫌送辦。

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