微風樓管排解糾紛 衰遭女子控摸頭性騷擾

2019-03-15 13:33

〔記者黃捷／台北報導〕微風台北車站「池記」去年9月間有員工因薪資問題起爭執，黃姓樓管到場協助排解糾紛，拉開其中1名女子，為了讓女子冷靜隨口閒聊，未料事後竟遭女子控告性騷擾，台北地檢署偵查後認為罪證不足，今處分不起訴。

女子指控，她因為薪資問題，去年9月19日與「池記」店員發生爭執，未料遭店員持手機側錄，她遂前往服務台找黃男協助，希望黃男陪同她要求店員刪除影片，但黃男趁著排解糾紛時，不僅牽她手臂及背部，還撫摸她的頭說：「你長得很漂亮，剛剛那樣很沒形象...以後如果要買這邊的東西，我可以幫你買。」讓她感覺很不舒服。

黃男到案後喊冤，表示當天因雙方情緒激動，他為了防止有肢體衝突，所以先請女子離開現場，但女子不為所動，只好拉手推背把女子帶出店外，為了讓女子冷靜，才會陪女子閒聊。

黃男說，他詢問女子是否有來過服務台，女子告訴他在池記擔任店員時有來過，他才接著說：「因為妳穿便服比穿池記制服好看，所以沒有認出來。」他最後再問女子有沒有要買池記的東西，女子說：「我喜歡池記的炸雲吞，但擔心買會被吐口水。」他才表示願意幫忙買，從頭到尾沒有撫摸女子的頭部。

檢察官調閱「池記」的監視器畫面，發現黃男帶離女子的動作，與黃男供詞完全一致，店員也證稱黃男確實是為了制止衝突，才會拉開女子，遂認定黃男沒有性騷擾犯意，處分不起訴。

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