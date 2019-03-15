提告要求國道環線豐原─潭子段地質報告 生態協會敗訴

2019-03-15 13:42

〔記者張文川／台北報導〕環保署審查國道4號台中環線豐原─潭子段環評，認為無須進入第二階段環境影響評估，開發單位交通部高速公路局應依工程環說書切實執行；台灣生態協會提告，請求環保署應命令高公局提出地質安全評估等報告，未完成前不得開發；台北高等行政法院認為，環保署並未違反環評法規定，也未疏於執行職務，判生態協會敗訴。可上訴。

國道4號台中環線豐原─潭子段，計畫從國道4號終點台3線西側約1.4公里處起，終點在潭子聚興地區，以系統交流道銜接台74線快速公路，全長10.9公里。

判決指出，環保署依環境影響評估法規定，於2013年7月19日公告「工程環境影響說明書」審查結論，認定沒有環評法第8條的情況，因此無須進入第二階段環評，開發單位高公局應依工程環說書切實執行。

台灣生態協會不服，提起訴願但不被受理，協會提起公民告知訴訟，請求環保署命令高公局提出「環境現況差異分析」及「對策檢討報告」，並進行基地地質調查與地質安全評估，要求未完成審查前不得開發。

法院查出，環保署的處分已有形式上的確定力，有效拘束環保署與開發單位，沒有必須進入第二階段的問題，協會也不可用公民告知的方式要求環保署執行第二階段環評。

判決指出，該開發計畫在2013年7月19日作成審查結論，交通部2015年12月31日許可開發，高公局2016年10月21日函報環保署與交通部預定施工日期、11月2日進場施作，2017年7月18日動土，並非逾3年才實施開發，高公局無須提出對策檢討等報告；且高公局已評估過敏感地質，提出環差分析報告，環保署於2018年1月16日通過審查。

法院認為，高公局的環差分析報告，已提出地質敏感區基地地質調查、地質安全評估報告，生態協會指稱高公局違反地質法規定、未確實進行基地地質調查與地質安全評估，並無實據，因此判生態協會敗訴。

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