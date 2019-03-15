誰闖紅燈？現代、納智捷休旅車路口碰撞 駕駛互控

2019-03-15 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區14期重劃區凌晨發生一起交通事故，兩輛休旅車在行經一處路口時發生碰撞，其中一輛休旅車被撞到翻覆，駕駛一度受困車內，直到消防人員趕抵後才救出送醫，所幸兩名駕駛均僅受到輕傷無大礙，但互控對方闖紅燈，由於該路口尚未裝設監視器，肇事責任仍待警方進一步釐清。

警方調查，這起車禍發生在今天凌晨，59歲李姓男子當時駕駛納智捷U6休旅車沿松竹路往北行駛，行經敦化路口時，攔腰撞上由30歲陳男駕駛的現代TUCSON休旅車，因撞擊力道猛烈，現代休旅車場被撞到側翻，安全氣囊爆開，陳男也因此一度受困駕駛座，直到消防人員趕抵才救出，飽受驚嚇。

警方表示，陳男全身多處擦傷，李男則是頸部、背部擦傷，所幸經救治均無大礙，兩人酒測值為零，除現代休旅車車身毀損，納智捷休旅車的車頭也嚴重受損，現場零件散落一地，一片狼藉；李男表示，當時綠燈直行，突然看到一輛開很快，還闖紅燈的現代休旅車衝過來，根本來不及煞車就撞上去，他也嚇了一大跳，但李男也指控對方闖紅燈。

警方表示，雙方互指對方闖紅燈才釀禍，但因該路口尚未裝設監視器，將進一步尋求相關影像佐證，肇事原因及責任歸屬仍需鑑定釐清。

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