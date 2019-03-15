通緝犯逃逸害警拖行受傷 駛入死巷內還倒車撞警車

2019-03-15 10:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓通緝犯遇警盤查，假意掏證件配合，卻重踩油門，害一隻手已伸入車內的的警員，被拖行50公尺摔傷手、腳，但逃了2小時還是被另一組人逮回籠。

基隆市中華所葉姓警員與同僚前天下午3時許，在基隆市中山區復興路331巷口發現一部違停自用小客車。

葉員趨前盤查駕駛身分時，駕駛假意配合出示證件，突然重踩油門、升起駕駛座車窗，駕車高速逃離。

已將一隻手伸入的葉員，情急之下抓住該車B柱，但仍遭拖行50餘公尺才放手，致雙手、雙腳多處擦傷。

基隆市警局長詹永茂第一時間獲悉同仁執勤受傷後，立即指示督察長林詮峰與四分局分局長蘇榮明前往中華所慰問同仁，要求四分局偵查隊成立專案小組全力查緝。

警方以車追人，查出車主借車給26歲、蘇姓竊盜通緝犯代步；掌握蘇出沒地點後，由小隊長陳志峰、偵查佐李政霖、嚴以軒前往追捕。

警方案發2小時後發現蘇駕車出沒在信義區正信路，隨即趕開跟監，一路追進豐稔街41巷死巷內，才將無路可逃的蘇逮捕歸案。

帶隊的小隊長陳志峰說，蘇嫌發現遭他們跟蹤後，高速逆向行駛欲逃逸，即便駛入死巷內，仍負隅頑抗，倒車想撞開他們的車，還好蘇的車輪陷在土質鬆軟的工地，倒車又撞到一輛計程車才無路可逃。

陳說，蘇明知車子卡在死巷內，逃不掉了，人卻坐在駕駛座內，不願下車，經同仁使用防護型噴霧器噴向蘇嫌，蘇嫌才就範遭逮捕，現場另查扣1小包0.41公克重的安非他命。

警方訊後除將他押送歸案外，另依妨害公務、毒品危害防制條例移送法辦。

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