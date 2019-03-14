撞死清大博士生又襲警 胡家瑞被預防性羈押

2019-03-14 20:05

〔記者張文川／台北報導〕27歲男子胡家瑞3年前開車撞死清華大學博士生「物理奇才」林仲桓，上月被判刑18年定讞，原定下月9日發監執行，但他昨天又在住家附近鬧事，持空氣槍攻擊警方，涉妨害公務，台北地檢署今複訊後向法院聲請羈押，台北地院今晚開庭後，認定他有反複實施傷害罪之虞，有必要實施預防性羈押，裁定准押。

檢警調查，胡家瑞昨天中午在家吵著要買市價約700萬元的BMW M5跑車，與父親爭吵，胡父報警，員警到場處理，胡男竟跑進廚房拿出空氣槍，作勢拉滑套上膛，被警方當場壓制在地，依妨害公務醉罪嫌送辦；胡男被逮時還不斷詢問「我女朋友咧」，移送地檢署時更對著記者表示「警察打人」。

檢方複訊後向北院聲押，法官晚間開庭後，認為涉妨害公務嫌疑重大，訊問時否認犯行，且他先前也有犯下傷害罪被起訴，還有多次涉犯妨害公務、恐嚇等罪，只因細故就和父親發生肢體衝突，隨即再對員警施暴，顯然已無法控制自身情緒，對他人有強烈的攻擊意圖，有事實足認定他有反覆實施傷害罪之虞，有羈押的必要，無法以交保等方式替代收押，因此裁准羈押。

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