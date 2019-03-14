八通關秀姑坪山友墜谷亡、領隊受傷 明早申請直升機救援

2019-03-14 20:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕1支攀登八通關古道的5人登山隊，今天下午4點多傳出，張姓男隊員在秀姑坪附近不慎墜落300公尺溪谷身亡，而黃姓領隊下切搜尋，回程時手部也遭岩石劃傷，花蓮縣消防局獲報後，今晚組織救難隊伍，由於山上積雪加上天色已黑，明天早上將申請直升機載運隊員上山救援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說，這個5人登山隊從南投信義東埔入山，行走八通關預計從花蓮下山，途中卻在秀姑坪附近發生山難，其中，55歲張姓男子疑似失足墜谷，黃姓領隊下切搜尋，找到張姓隊員時，發現他已無生命跡象，返程時自己也受傷，需協調相關搜救人力協助。

呂冠辰說，事故地點從花蓮過去相當遙遠，因此今晚先招集消防員、林管處、玉管處等組成搜救隊伍，明天一早視天候狀況申請直升機載運搜救人員及裝備到八通關停機坪，從停機坪步行到事故地點，由於山上積雪加上攜帶搜救裝備，預估要走12小時以上才能抵達搜救地點。

消防局指出，目前登山隊其餘3名成員已先到白洋金礦山屋紮營，領隊單獨前往會合，4人先在山屋過夜待援。

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