煙霧瀰漫！高雄楠梓區摩斯漢堡傳火警

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市楠梓區一間速食店驚傳火警，警消獲報後立刻趕至現場控制火勢，詳情待警方進一步釐清。
據《TVBS》報導，今晚高雄一家摩斯漢堡傳出火警，店內冒出白煙，員工及顧客緊急疏散，警消已迅速到場處理，目前尚未傳出人員傷亡，詳情待警方進一步釐清。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市楠梓區一間速食店驚傳火警，警消獲報後立刻趕至現場控制火勢，詳情待警方進一步釐清。
據《TVBS》報導，今晚高雄一家摩斯漢堡傳出火警，店內冒出白煙，員工及顧客緊急疏散，警消已迅速到場處理，目前尚未傳出人員傷亡，詳情待警方進一步釐清。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
熱門推播