煙霧瀰漫！高雄楠梓區摩斯漢堡傳火警

2019-03-14 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市楠梓區一間速食店驚傳火警，警消獲報後立刻趕至現場控制火勢，詳情待警方進一步釐清。

據《TVBS》報導，今晚高雄一家摩斯漢堡傳出火警，店內冒出白煙，員工及顧客緊急疏散，警消已迅速到場處理，目前尚未傳出人員傷亡，詳情待警方進一步釐清。

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